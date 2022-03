İsmail Kartal: 'Bu ne tesadüf!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



"İYİ YOLDAYIZ, İNANSINLAR"



Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Stadı dolduran büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Onlar varsa, biz varız. 10 kişi kalmamıza rağmen büyük Fenerbahçe ailesi için savaştık. Geldiğimden beri oyuncularıma hep onları anlattım. 10 kişi, geriye düştük ama kazanmak için oynadık. Oyuncularımı tebrik ederim. Kazanmayı çok istiyorduk ama berabere bittik. Onlar bizim yanımızda olursa, bu takım sahada taraftara en güzel oyunu verecektir. Biz iyi yoldayız. Bize inansınlar." ifadelerini kullandı.



"NE TESADÜFTÜR..."



İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "10 kişi ile alınan bu 1 puan çok önemli, çok değerli. 11'e 11 olsaydık, maçın favorisi bizdik. Bütün planlarım tutmuştu. Kırmızı kart planları bozdu. Planımızı yürütmek için oyuncularımı hep uyardım. Onlar da bana 'Devam hocam' dedi. Ne tesadüftür ilk maç, bu maç... İnanamıyorum, anlamıyorum. Bu kadar seyirci önünde böyle bir kırmızı kartın çıkması kolay mı? Kırmızı kartı izledik, nasıl bakarsanız, öyle görürsünüz." açıklamasını yaptı.



"HEP BİZE OLUYOR!"



Basın toplantısında da hakem soruların yanıt veren İsmail Kartal "Genelde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Böyle bir ortamda, atmosferde kırmızı kart çıkartabiliyorsanız, başka maçlarda da bu tip kartları çıkartabiliyor musunuz? Ahmet'in el pozisyonu var, son adam! Es geçildi. Top auta gidiyor, korner gösterildi. İnşallah kendi tercihlerinden dolayı böyle olmuştur. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hep üst üste oluyor, hep bizim aleyhimize oluyor." dedi.



"İRFAN CAN KABUL ETMİYOR"



İsmail Kartal, "İkincilik şansımız devam ediyor. 11'e 11 olsaydı, inanıyorum ki maçı kazanabilirdik." derken, İrfan Can ile konuşmalarının sorulması üzerine "İrfan Can Kahveci kırmızı kartı kabul etmiyor" yanıtını verdi.





