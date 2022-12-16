İşitme engeli güreşçi Berkay, yeniden ay yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor

Kırklareli'nde dedesinin teşvikiyle 14 yaşında başladığı minder güreşinde ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden doğuştan işitme ve konuşma engelli 22 yaşındaki güreşçi Berkay Üresin, azmiyle takdir topluyor.



Berkay, 2014 yılında dedesinin yönlendirmesiyle Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün minder güreşi kurslarına kayıt oldu.



Kısa sürede benimsediği güreşte kendisini geliştiren Berkay, 2017 yılında Samsun'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ilk müsabakasına katıldı.



Berkay Üresin, 69 kilo yıldızlar grekoromen, 66 kilo gençler serbest ve 66 kilo gençler grekoromen kategorilerinde üçüncü, 69 kilogram yıldızlar serbest kategorisinde ikincilik elde etti.



Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını arttıran Berkay, 2018 yılında Amasya'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 70 kilo gençler serbest kategorisinde üçüncü, 67 kilo gençler grekoromen kategorisinde ise birincilik kürsüsüne çıkarak milli takıma seçildi.



2018 yılında Rusya'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na katılan Berkay, 65 kilo gençler serbest kategorisinde dördüncü oldu.



2020 yılında Amasya'daki İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda rakibi karşısında kolundan sakatlanan Berkay, 72 kiloda gençler grekoromen ve 70 kilo gençler serbest kategorilerinde ikincilik madalyasını aldı.



Sakatlığı dolayısıyla 2 yıl güreşe ara vermek zorunda kalan Berkay, tekrar milli takıma seçilmek için müsabakalara hazırlanıyor.



- "Hedefleri ve hayalleri var"



Baba Adem Üresin, AA muhabirine, doğuştan işitme ve konuşma engelli oğlunun güreşte kısa sürede başarılı olduğunu söyledi.



Berkay'ın engelli olması dolayısıyla bir dönem arkadaş ortamına katılmaktan çekindiğini ifade eden Üresin, onu bu süreçte dedesinin güreşe teşvik ettiğini kaydetti.



Zorunlu göç nedeniyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen dedelerinin de eski güreşçi olduğunu anlatan Üresin, Berkay'ın da dedesinin izinden gittiğini belirtti.



Berkay'ın çok severek güreştiğini vurgulayan Üresin, "Dedesi benim güreşçi olmamı isterdi, bende umduğunu bulamadı sonra Berkay'ı teşvik etti. Güreşle tanıştı, beğendi hoşuna gitti. 2014 yılında başladı güreşe. 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye şampiyonalarına katıldı dereceler aldı. 2018 yılında milli takıma seçilerek Rusya'ya gitti dördüncü oldu. Güreşi çok severek yapıyor ve daha fazla başarı için daha fazla çalışıyor. Bu spor hiç kolay değil. Hedefleri ve hayalleri var. İnşallah tekrardan milli olup madalya kazanmak istiyor." diye konuştu.



Güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy da Berkay'ın ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.



Berkay ile çalışmaktan keyif aldığını anlatan Ersoy, sporcusunun engeline rağmen hiçbir zorluktan kaçınmadığını söyledi.



Berkay'ın sakatlığı dolayısıyla milli takımdan çıkarıldığını anlatan Ersoy, "Bundan sonraki hedefimiz onu finale taşıyıp şampiyon yapmak ve milli takıma katılmasını sağlamak. Berkay bunu daha önce başardığı için tekrar başaracağına inanıyorum. Bu doğrultuda haftanın 5 günü minder antrenmanı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Berkay Üresin ise "Güreşi seviyorum. Tekrardan milli olmak istiyorum." ifadesini kullandı.





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