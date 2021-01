İrfan Can transferinde kıran kırana: 8 milyon euro

Galatasaray'da transfer gündeminin 1 numaralı maddesi olan İrfan Can Kahveci transferinde pazarlıklar devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bonserviste kolaylık sağlamasını bekliyor.Yıldız oyuncu da bu yöndeki isteğini gösterirken, babası Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon Euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor. İrfan Can Fenerbahçeli'ydi, ama dayıları Galatasaraylı yaptı" ifadelerini kullanmıştıFatih hocanın dört gözle beklediği bu kritik operasyonda, Sarı-Kırmızılı kulüp ise İrfan'ın bonservis bedelini 8 milyon Euro bandına çekmeye çalışıyor.Oyuncunun Galatasaray'a gelme isteği, Cim Bom'un bu süreçteki en büyük avantajı. Galatasaray'a yakın kaynaklar, sürecin olumlu bir çizgide ilerlediğini ifade ederken, Başakşehir cephesinde ise daha ciddi bir teklif beklentisi söz konusu. Sarı-Kırmızılı yönetim, transferin son gününe kadar İrfan Can transferi için tüm şartları zorlayacak gibi görünüyor.Galatasaray milli oyuncuyu kadrosuna katabilmek için farklı ödeme formülleri ile turuncu lacivertlilerin kapısını çalmış durumda. Ağırlıklı plan ocak ayında 4-4.5 milyon Euro civarında ödeme yapıp, sezon sonunda yine UEFA'nın şartlarını bozmadan bir ödeme daha gerçekleştirip İrfan Can'ın bir sonraki satışından da Başakşehir'e pay teklif ederek kulübünü ikna etmek.