Inter, zafer için geri sayıyor!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında lider Inter, Verona'yı 1-0 yendi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter, zafer için geri sayıyor!
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25 Nisan 2021 17:52
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter evinde Verona ile karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Inter, şampiyonluk için geri sayımın sonuna yaklaştı.

Uzun süre gol sesi çıkmayan maçta Inter'e galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Hakimi'nin asistinde Darmian'dan geldi.

Evinde 13 maçtır puan kaybetmeyen Inter, 2011'deki 13 maçlık serilik rekorunu egale etti. Conte'nin öğrencileri, Sampdoria ile evlerinde oynayacakları maçı kazanmaları durumunda tarihe geçecek. Öte yandan Inter karşısında son galibiyetini Şubat 1992'de 1-0 ile alan Verona, 20 maçtır rakibini yenemiyor (4 beraberlik 15 yenilgi).

Bu sonucun ardından 2 beraberlikle ara verdiği galibiyete geri dönen ve 17 maçtır yenilmeyen Inter, 79 puanla 1 maçı eksik olan Milan'ın 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır yenilen Verona ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

Serie A'nın 34. haftasında Inter deplasmanda Crotona ile karşılaşacakken, Verona ise evinde Spezia'yı konuk edecek.

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