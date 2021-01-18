İtalya Serie A'nın 18. haftasındaki dev maçta Inter evinde Juventus ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-0 kazandı ve zirve yolunda Juventus'a büyük bir darbe vurdu.



Inter'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Vidal ile 52. dakikada Barella'dan geldi. Inter böylece, 2016 senesinden bu yana Serie A'da mağlup edemediği tek rakibi olan Juventus'u sonunda devirmeyi başardı. (7 maç sonra)



Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Inter puanını 40 yaparak, bir maçı eksik olan lider Milan ile puanlarını eşitledi. 3 maç sonra yenilgiyle tanışan Juventus ise 33 puanla, lider Milan'ın 7 puan gerisinde kaldı.



Serie A'nın 19. haftasında Inter deplasmanda Udinese ile karşılaşacakken, Juventus ise evinde Bologna'yı konuk edecek.



