İngiliz hükümetinden Abramovich'e şok!

İngiliz Hükümeti, Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş adamının mal varlıklarını dondurduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İngiliz hükümetinden Abramovich'e şok!
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10 Mart 2022 12:53
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abromovich'e İngiliz hükümetinden kötü haber geldi.

İngiliz hükümeti, Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş insanının mal varlığını dondurduğunu açıkladı.

Chelsea'nin satışı iptal

İngiltere hükümetinin aldığı bu karar sonrası Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi.

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