İngiliz hükümetinden Abramovich'e şok!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abromovich'e İngiliz hükümetinden kötü haber geldi.
İngiliz hükümeti, Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş insanının mal varlığını dondurduğunu açıkladı.
Chelsea'nin satışı iptal
İngiltere hükümetinin aldığı bu karar sonrası Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi.
İngiliz hükümeti, Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş insanının mal varlığını dondurduğunu açıkladı.
Chelsea'nin satışı iptal
İngiltere hükümetinin aldığı bu karar sonrası Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi.