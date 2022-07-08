Inaki Pena için sürpriz adres: PSG

Paris Saint-Germain'in futbol danışmanı Luis Campos, kadroya katılacak isimler için kolları sıvadı.



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Portekizli futbol adamının, yeni bir proje amaçladığı ve hedeflerinden birinin de Barcelona'dan Inaki Pena olduğu belirtildi.



Geçen sezon Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Campos'un, sarı-kırmızılıların formasını ligin ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen İspanyol eldiveni yakından tanıdığı ifade edildi.



Pena'nın Barcelona ile sözleşmesinin bir yıl daha kaldığı vurgulanırken, Fransız ekibinin Ocak ayından itibaren oyuncuyla görüşebileceği kaydedildi.





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