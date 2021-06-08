İlkay Gündoğan final primini bağışladı

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi final primini Hessler 06 takımına yapılacak yeni saha için bağışladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İlkay Gündoğan final primini bağışladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 23:02
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk kökenli Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde final oynadıkları için ödediği 300 bin avroluk primi, çocukluğunda formasını giydiği Hessler 06 takımına yapılması planlanan yeni saha için bağışladı.

Gelsenkirchen şehrinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, belediye başkanı Karin Welge, kulübün ihtiyacı olan suni çim sahanın yapılabilmesi için bağışta bulunan İlkay Gündoğan'a teşekkür etti.

Yapılan bu bağışın projenin yarısını finanse ettiği ve geri kalan kısmın belediye tarafından karşılanacağı duyurularak, "Gündoğan'ın bağışı olmasaydı bu proje tamamlanamazdı" ifadesine yer verildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri olan İlhan Gündoğan, çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği kulübün bir sahaya ihtiyacı olduğunu duyan futbolcunun, çok etkilenip böyle bir bağış yapmak istediğini söyledi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.