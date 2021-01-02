Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul'da karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Karşılaşma öncesinde Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi. Konuk ekip Antalyaspor ise topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine gireyemeyecek. Terim'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çekmiş olacak Terim'in 1 maçlık cezası kalacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.Galatasaray, cezalı teknik direktör Fatih Terim'in saha kenarında olmadığı 2 maçı da kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in cezası nedeniyle tribünde olduğu Göztepe ve Trabzonspor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.Evindeki son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 10 resmi müsabakada sadece 1 kez yenildi.Galatasaray, Süper Lig'de 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından başlayan süreçte ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.Fatih Terim'in öğrencileri, ligdeki son 9 müsabakada 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, kupadaki tek maçta da galibiyetle ayrılan taraf oldu.Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.İki takımın İstanbul'da yaptığı 24 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 12 lig maçının 6'sını Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.Galatasaray, son 10 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 3 lig maçını da kazanırken toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.