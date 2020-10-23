Iheanacho Leicester'a galibiyeti getirdi

UEFA Avrupa Ligi G Grubu mücadelesinde Leicester City, Ukrayna ekibi Zorya'yı konuk etti.



King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 3-0 kazanarak üç puanı aldı.



29. dakikada Maddison'un golüyle öne geçen Leicester City 45. dakikada Barnes ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.



İkinci yarının 65. dakikasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna dahil olurken 67. dakikada Iheanacho farkı üçe çıkardı. Nijeryalı oyuncu ilk iki golün de asistini yaparken maçın adamı oldu.



Bir diğer Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu skorla Leicester City UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında ilk puanlarını almış oldu.



