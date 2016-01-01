Iguodala: "Kyrie'nin 2016 Finalleri'nde yaptıklarının hakkını vermiyoruz!"

Golden State Warriors veteranı Andre Iguodala, 2016 NBA Finalleri'nde eski Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in kendisine yaptığı efsanevi bloktan ziyade, Kyrie Irving'in serideki performansı için daha fazla övgüyü hak ettiğini söyledi.



Cleveland'ın 3-1 geriden gelip o sezon 73 galibiyet kazanmış olan Warriors'ı mağlup ettiği 2016 NBA Finalleri'nin en efsanevi ve unutulmaz anlarından biri, LeBron'un 7. maçta Iguodala'ya yaptığı, maçın kaderini değiştiren bloktu.



Bu blok, maçın gidişatını değiştirmiş ve birçok kişiye göre Cleveland'ın şampiyonluğu garantilediği an olmuştu.



Ünlü "The Breakfast Club" radyo programında yaptığı röportajı sırasında Iguodala, LeBron'un bu ikonik bloğu hakkında soru sorulduğunda, yanıtı şöyle oldu:



"Beni rahatsız etmiyor. Kyrie Irving'in hakkını yeteri kadar vermiyoruz gibime geliyor. Kyrie Irving, basketbol oynarken izlediğim en farklı insanlardan biri. Bütün seri boyunca yaptıklarını düşününce, 'Hakkını vermek gerek' diyorum."



