Iga Swiatek, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi!

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta Iga Swiatek, Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 03 Haziran 2025 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iga Swiatek, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi!
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Iga Swiatek, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Swiatek ile 13 numaralı seribaşı Svitolina karşılaştı.

Dört kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, bir saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Turnuvada üst üste 26. galibiyetini alan Swiatek, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.


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