Spor Toto 1. Lig'in en iddialı kadrolarından birisine sahip olan Eyüpspor'da takımın başına İbrahim Üzülmez getirildi. Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off şansını sürdüren Eyüpspor'da hedef, İbrahim Üzülmez ile birlikte bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon muhakkak Süper Lig'e yükselmek.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ, EYÜPSPOR İLE "SÜPER" OLMAK İSTİYOR



İstanbul'un sem takımları VavaCars Fatih Karagümrük ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un yolundan gitmek isteyen Eyüpspor, pahalı kadrosunu Süper Lig ile taçlandırmak istiyor. Bu doğrultuda ona göre bir kadro planlaması yapmanın hesaplarını yapan İbrahim Üzülmez, yönetime ilk iş olarak Jesse Sekidika'nın Galatasaray'dan bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.



JESSE SEKIDIKA'NIN DA GÖNLÜ EYÜPSPOR'DA



Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan Sekidika'nın da sarı-kırmızılı takımda süre alacağına dair bir ümidi yok. İstanbul'daki şehir hayatından memnun olan 25 yaşındaki sağ kanadın da gönlü Eyüpspor'dan yana.



Eyüpsultan ekibiyle ilk maçına 5 Şubat'ta Altaş Denizlispor ile çıkan Nijeryalı, toplamda 11 maça çıktı, bir asist yaptı. Hamza Hamzaoğlu döneminde daha az süre alan Sekidika, İbrahim Üzülmez ile bir çıkış yakalamak istiyor.











