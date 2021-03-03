İbrahim Akdağ: 'Hikmet Hoca, Galatasaray'ı iyi analiz etti'

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ı durdurmayı başardıklarını söyleyen İbrahim, "Galatasaray ligin en iyi top oynayan takımlarından biri. Baskılı oynayacaklarını tahmin ediyorduk ama bugün hücumda etkisizlerdi. İyi analiz ettik, iyi çalıştık. Mücadele edecektik, başka çaremiz yoktu. Bizim için ligde olma maçıydı. Şükürler olsun kazandık. Galatasaray saygı duyulması gereken bir takım, çok iyi oynuyorlar. Onları durdurmayı başardık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Golü kızım için attım." dedi.



Hikmet Karaman'ın iyi analiz ettiğini söyleyen Akdağ, "Hikmet Hoca, Galatasaray'ı iyi analiz etti. İlk dakikalarda söylediklerini yapamadık ama bizi uyardı ve toparlandık." ifadelerini kullandı.



