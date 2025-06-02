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Horford'ın adı Knicks'le anıldı, Celtics'te belirsizlik hakim

Boston Celtics'in veteran oyuncusu Al Horford, bu yaz serbest kalacak ve yeni bir takım arayışında olabilir. ESPN'den Tim Bontemps'e göre, New York Knicks bu süreçte Horford için ciddi bir aday haline geldi.

calendar 02 Haziran 2025 11:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Horford'ın adı Knicks'le anıldı, Celtics'te belirsizlik hakim
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Boston Celtics'in veteran oyuncusu Al Horford, bu yaz serbest kalacak ve yeni bir takım arayışında olabilir. ESPN'den Tim Bontemps'e göre, New York Knicks bu süreçte Horford için ciddi bir aday haline geldi.

Yahoo Sports'a konuşan Bontemps, "Bu noktada Horford'un Boston'a geri dönmesinin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum," ifadelerini kullandı. Celtics, Jayson Tatum'ın Aşil sakatlığı nedeniyle belirsiz bir sürece girerken, 38 yaşındaki Horford'un geleceği de bu denklemde yeniden değerlendiriliyor.


Horford, 2024–25 sezonunda Boston için yedekten gelerek 60 maçta 9.0 sayı, 6.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla katkı verdi. Play-off'ta ise 11 maçın 9'unda ilk beş başladı ve %40 üçlük isabetiyle etkili performans gösterdi. Ancak Celtics'in Doğu yarı finalinde Knicks'e elenmesi, takımın kısa vadeli şampiyonluk hedeflerini sekteye uğrattı.

Knicks tarafında ise Horford'un yakın dostu olan Karl-Anthony Towns'un kadroda yer alması, olası bir transferi daha anlamlı kılıyor. Bontemps, "Horford, Towns'la Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı'ndan uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip. New York'a müthiş uyum sağlayabilir," dedi.

Resmi bir görüşme olmasa da Knicks'in play-off başarısı ve yeni sezona iddialı girişi, Horford'un kariyerinin son yıllarında daha net bir rol arayışıyla örtüşebilir.

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