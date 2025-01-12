Hırvatistan'ı yenerken Avusturya'ya mağlup olduk

Salon Hokeyi 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Hırvatistan'ı 9-3 yenerken, dördüncü karşılaşmasında Avusturya'ya 4-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Hırvatistan'ı yenerken Avusturya'ya mağlup olduk
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12 Ocak 2025 01:26
Salon Hokeyi 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Hırvatistan'ı 9-3 yenerken, dördüncü karşılaşmasında Avusturya'ya 4-2 mağlup oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Walcz şehrindeki organizasyonda milli takım günü iki maçla tamamladı.

Türkiye, günün ilk maçında Hırvatistan'ı 9-3 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip dördüncü maçında ise Avusturya'ya 4-2 yenildi.

İlk maçında İtalya'yla 4-4 berabere kalan ve ikinci müsabakada Polonya'ya 5-4 yenilen Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 15.00'te İsviçre'yle karşılaşacak.

Milli takım, son maçlar öncesi grupta 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

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