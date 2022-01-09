Hırvat basını yazdı, 'Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı'

Fenerbahçe'de devam eden yeni teknik direktör kim olacak sorusunun yakın zamanda Slaven Bilic'le nihayete ereceği iddia edildi.



Hırvat basınında yer alan habere göre, Beijing Guoan'la yollarını ayıran Slaven Bilic'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe teknik direktörü olacak Çin'de 22 maça çıktıktan sonra takımın başarılı sonuçlar almaması üzerine, Bilic'le yolların ayrıldığı ve Hırvat hocanın Fenerbahçe'yle anlaştığı ifade edildi.



Bilic'in yardımcılarının ise Dejan Racunica, Danilo Butorovic ve Zoran Jankovic olarak belirlendiği de ifade edilirken, yaz aylarında Ali Koç'un bizzat Çin'e giderek Bilic'le görüştüğü detayına da haberde yer verildi.



ANLAŞMA NEDEN GECİKTİ?



Hırvat basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin Bilic'i göreve getirmesinin gecikme nedeni de belli oldu.



Beijing Guoanlı yöneticilerin Çin'deki yabancı futbolcu kısıtlamasına Bilic'in memnun olmamasına anlayış gösterdiği ve yolları ayırma konusunda sorun yaratmadığı belirtildi. Ancak Çin kulübünün sözleşme feshi için lig maçlarının sona ermesini beklediği öğrenildi.



Öte yandan Beijing Guoan'ın Bilic'le yolların ayrıldığını duyurduğu resmi açıklamasında Hırvat hocanın yeniden Avrupa'da çalışmak istediğinin belirtilmesi de Fenerbahçe'ye gidişinin işareti olarak vurgulandı.



53 yaşındaki Slaven Bilic, 22 maça çıktığı Beijing Guoan'ı Çin Şampiyonluk Grubu'nda 5. sıraya taşıyarak play-off vizesi aldırmayı başardı.



Bilic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna getirilmiş, 1,82 puan ortalaması tutturmuştu.





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