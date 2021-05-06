Hikmet Karaman'ın Fenerbahçe öncesi motivasyon sözleri

Süper Lig'de Hikmet Karaman yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ancak son 5 haftadır düşüşe geçen Ankaragücü, final gibi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Üst üste 3 yenilgi alan ve düşme hattındaki direkt rakibi Başakşehir'e öne geçtiği maçta kaybeden sarı-lacivertliler, şampiyonluğu kovalayan güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ankara ekibi, ligde kalma umudunu son 2 maça taşımak istiyor. Başkentte 9 yıldır Fenerbahçe'ye geçit vermeyen Ankaragücü, son olarak 2012'de evinde 2-0 mağlup oldu.



HEDEF 3 MAÇTA GALİBİYET



Teknik direktör Hikmet Karaman, Başakşehir yenilgisi sonrasında kalan 3 maçta mutlak 2 galibiyet almaları gerektiğinin altını çizdi.



Hikmet Karaman, "Ankaragücü'nü ligde tutmak için hem rakiplerimizin alacağı skorları bekleyeceğiz hem de biz ligde kalacak galibiyetleri elde edeceğiz bundan başka yolumuz yok. Tek yol galibiyet. Oyuncu arkadaşlar da bu bilinçte" şeklinde camiaya umut dağıttı.



Ankaragücü, Fenerbahçe'yle oynadıktan sonra Kasımpaşa deplasmanına çıkacak ve evinde Alanyaspor maçıyla sezonu tamamlayacak.





Ankaragücü'nün Fenerbahçe karşısında en büyük kozu Joseph Paintsil olacak. Norveçli golcü Borven'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından takımın hücumdaki en etkili ayağı olan 23 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu, 30 maçta 11 gol attı.



