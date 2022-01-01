"Hawks, Trae ve Capela hariç herkesi takasa açtı" iddiası!

Atlanta Hawks'ın, Trae Young ve Clint Capela dışındaki tüm oyuncuları takasa açtığı iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre bazı büyük değişiklikler yapmak isteyen Atlanta ekibi, Young veya Capela dışında herkesi takas etmeye açık:



"Artık Cam Reddish durumu Knicks'e yapılan bir takas sayesinde çözüldüğüne göre, Atlanta yönetimi takımı yükseltme fırsatları aramaya devam edecek mi?



Bir genel menajer yardımcısı, bu hafta başlarında Reddish takasından önce Bleacher Report'a 'Trae Young ve Clint Capela dışında herkes müsait' demişti. Hawks, kadroda yer açmak için hamstring yırtığı yüzünden sezonu kapatmış olan Solomon Hill'i takas etmek istiyordu.



Rakip takımlar arasında, Hawks'ın önemli bir veteran oyuncu almak adına De'Andre Hunter'la yollarını ayırmaya istekli olacağına dair bir inanç vardı.



Young-Capela arasındaki ikili oyunların bir süre daha Hawks'ın hücumunun temelini oluşturması beklendiği için, John Collins'in yeni bir yuva bulmadıkça arzu ettiği daha büyük hücum rolünü devralması pek olası gözükmüyor. Atlanta uygun bir anlaşma bulabilirse, bu sonuç da oldukça olası görünüyor."



De'Andre Hunter, Danillo Gallinari ve Kevin Huerter son takas tarihinden önce dikkat edilmesi gereken isimler olarak gösterilseler de, Collins bu grup arasında en ilgi çekici oyuncu olarak değerlendiriliyor.



