Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Taner Savut getirildi. Alanyaspor'un gelişiminde çok ciddi emeği olan ve son olarak Manisa FK'da görev yapan Savut, imza sonrasında Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Savut, Hatayspor'u daha da yukarılara taşıyacaklarının mesajını verdi.



"KARAKTER VE HEDEFLER AÇISINDAN UYUMLUYUZ"



Göreve getiriliş süreciyle ilgili konuşan Savut, "Hepimiz adına hayırlı olsun. Çok sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılandım. Kulübün kurumsallaşma adına önemli düşünceleri var. Beni de bu hedefler doğrultusunda davet ettiler. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Hem karakter olarak hem de hedefler açısından çok uyumluyuz. İnşallah her şey inandığımız gibi olur" ifadesini kullandı.



"SAĞLIKLI BİR PLANLAMAYLA BAŞARIYI SÜREKLİ HALE GETİRECEĞİZ"



Sağlıklı bir yapının her zaman kazandıracağına dikkati çeken Savut, "Son 2 sezon çok iyi işler yaptı Hatayspor. Sağlıklı bir planlamayla bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Başkanımız, yönetimimiz daha iyi olması gereken yönlerin farkında. Bu da benim işimi kolaştırıyor. Pozitif bir bakış açısı var. Yeni hedeflerimiz var. Sağlıklı planlar yapacağız, üstüne koyarak gitmek istiyoruz" dedi.



HATAYSPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ HEDEFİ NEDİR?



Süper Lig'deki hedefleri hakkında ise Savut, "Alanyaspor'da görev yaptığımda da hep ciddi hedeflerimiz oldu. Ligin hangi konumunda olacağız? Bizim felsefemiz belli. Hep daha üstünü isteyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik şartları doğrultusunda sağlıklı bir yapılanma olacak. Tüketen değil, üreten bir Hatayspor olacak. Tabii ki amacımız kulübün en iyi yerlerde olmasını sağlamak" diye konuştu.



"HATAYSPOR'U EN İYİ YERLERDE GÖRMEYİ HAYAL EDİYORUZ"



Hatayspor'un yeni sportif direktörü taraftarlara da Sporx aracılığıyla mesaj verdi. Savut, "Bütüm çabamız taraftarlarımızı mutlu etmek. Bize destek vermelerini bekliyoruz. Samimi bir kent. Sıcak bir ortam var. Medeniyetin beşiğidir Hatay. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah Hatayspor'u görmeyi hayal ettiğimiz yerlerde göreceğiz. Taraftarlarımız desteğini esirgemesinler" diyerek sözlerini tamamladı.





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