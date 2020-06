Harris'ten, Black Lives Matter'ı "nefret grubu" olarak nitelendiren Joe Gale'e tepki!

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, yerel bir Pennsylvania yetkilisini, Black Lives Matter protestolarına karşı yetersiz ve rahatsız edici bir yanıtı yüzünden sözlü olarak eleştirdi.



Montgomery County Komiseri Joseph C. Gale, Pazartesi günü Komiserler Kurulu adına Philadelphia'daki ırkçılık ve polis güvenilirliği üzerine olan gösterileri, barışçıl protestolar yerine, "isyan" olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.



Gale ayrıca, polis nezaretindeki Afroamerikalı bireylerin hapsedilmeyi ve daha yüksek ölüm oranlarını sona erdirmeye yönelik tedbirleri destekleyen bir hareket olan Black Lives Matter'ı "sol nefret grubu" olarak etiketledi.



Harris, Twitter'da şu tepkiyi verdi:



"Dürüst olmak gerekirse okuduklarıma inanamıyorum. Black Lives Matter, bir nefret grubu mu?! Bu ifadeyi ve tüm basın bültenini okumak, mide bulandırıcı. İSTİFA ET!"



New york eyaleti içinde yer alan bir atlantik ada olan Long Island'lı Harris, geçtiğimiz yaz Sixers tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesini imzalamış ve beş yıllığı 180 milyon dolarlık bir imza atmıştı.