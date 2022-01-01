Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harrison Barnes, Jazz'in "birincil hedefi"

Utah Jazz'in, son takas günü öncesinde Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'ı hedef almasının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz'in, son takas günü öncesinde Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'ı hedef almasının beklendiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Jazz'in 10 Şubat tarihine kadar forvet opsiyonları için piyasaya bakacağını ve bu alanda müsait olması beklenen en iyi oyunculardan birinin Harrison olduğunu yazdı:

"Harrison Barnes, Utah için birincil hedef olarak belirtilmişti."

HoopsHype'dan Michael Scotto, Sacramento'nun Barnes karşılığında bir ilk tur draft hakkı istediğini, ancak Utah'ın kendisi için bu bedeli vermek isteyeceğinden emin olmadığını açıkladı.

Barnes, üçlük çizgisi gerisinden %40 isabetle oynadığı sezonda, maç başına 16.0 sayı ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal