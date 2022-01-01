Harrison Barnes, Jazz'in "birincil hedefi"

Utah Jazz'in, son takas günü öncesinde Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'ı hedef almasının beklendiği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Jazz'in 10 Şubat tarihine kadar forvet opsiyonları için piyasaya bakacağını ve bu alanda müsait olması beklenen en iyi oyunculardan birinin Harrison olduğunu yazdı:



"Harrison Barnes, Utah için birincil hedef olarak belirtilmişti."



HoopsHype'dan Michael Scotto, Sacramento'nun Barnes karşılığında bir ilk tur draft hakkı istediğini, ancak Utah'ın kendisi için bu bedeli vermek isteyeceğinden emin olmadığını açıkladı.



Barnes, üçlük çizgisi gerisinden %40 isabetle oynadığı sezonda, maç başına 16.0 sayı ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



