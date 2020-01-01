Harris: "Kobe, başlangıçta en iyi takım arkadaşı sayılmazdı..."

Eski Los Angeles Lakers başantrenörü Del Harris, merhum efsane Kobe Bryant'ın kariyerinin başlarında ideal bir takım arkadaşı olmadığını ve bazı takım arkadaşlarına karşı sabrı olmadığını itiraf etti.



Harris, Bryant'a NBA'deki ilk üç yılında koçluk yapmıştı. Ona göre, Bryant'ın ana odağı kendine odaklanmaktı, çünkü en iyisi olmak istiyordu. Ancak Harris, Bryant'ın daha sonra kariyerinde olgunlaştıkça bir lider haline geldiğini gözlemledi:



"Yıllar boyunca farklı zamanlarda konuştuk, ama öncelikle ilk başta kendisine ve en iyi olmak için neler yapabileceğine odaklanmıştı. Ve bir dönem en iyi takım arkadaşı sayılmazdı, çünkü bilirsiniz, en iyisi olmak için. Ve kendisinin yapabildiğini yapamayan diğer oyunculara karşı sabrı yoktu. Ancak daha sonra kariyerinde olgunluk geliştirdi ve böyle bir adam oldu ve başkaları için bir şeyler yaptı."



Harris ayrıca, Bryant'ın Ocak ayında geçirdiği helikopter kazasındaki traik vefatı hakkında da konuştu ve dünyada çok fazla eylem yapmak üzere olan bir adamın erken ölümünden pişman olduğunu ifade etti:



"Ve 41 yaşındayken, yıllarca bir etki yaratacakken bunun olması çok yazık. Tamamen kurulmuş bir programı vardı. Ancak 20-30 yıl daha devam edememesi ve ne tür bir adam olduğunu ortaya koyamaması çok yazık oldu."



