Hammon: "WNBA'e dönüşüm ihtimal dışı değil!"

San Antonio Spurs'ün asistan koçu Becky Hammon, WNBA'e dönüşünü ihtimal dışı bırakmadığını söyledi.



Hammon, Hudl'dan LaChina Robinson ile yaptığı röportajda, 16 sezonda altı kez All-Star olarak popülerleşmesine yardımcı olduğu WNBA'e geri dönme olasılığı hakkında şu açıklamaları yaptı:



"WNBA'e geri dönme konusunda kapıyı asla kapatmadım. Bunu nasıl yaparım? Benim köklerim oradan geliyor. O yüzden hiçbir fırsat için kapıyı kapatmam. WNBA'e geri dönersem şaşırmayın, çünkü şahsen buna bir geri adım atma olarak bakmıyorum."



"ORADA DA OYNANAN ŞEY BASKETBOL..."



Hammon, koçluk geçmişi çoğunlukla erkekler basketbolu tarafında olmasına rağmen, WNBA'in oyun stiline yeniden uyum sağlama konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi:



"Belli bir yön değişikliği olduğu doğru, ama o da yine basketbol. Size şunu diyebilirim ki, ikisi de aynı. Yine ikili oyunlar ve savunmalar var. Oynanan basketbol, smaçlar dışında hemen hemen aynı. Onun dışında çok benziyor.



Sonuçta basketboldan söz ediyoruz. Pota yine yerden 3.05m yüksekte. Her takımda beşer oyuncu var ve hepimiz yine mücadele veriyoruz. Yani evet, dönersem şaşırmayın."



Hammon, 2014'ten beri Spurs bünyesinde bulunuyor.



