Hakan Safi: '8 numaraya ihtiyaç yok'

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Beyaz TV'ye özel Fenerbahçe gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMALARA 1 EYLÜL'DE BAŞLADIK"
Seçim hakkında konuşan Hakan Safi, "Öncelikle Tedesco hocamıza Fenerbahçe camiasına hoş geldin diyoruz. Kendisi çok güzel bir enerjiye sahip. İnşallah bu enerjiyi sahaya da yansıtır ve hep birlikte güzel günler yaşarız. Seçim çalışmalarına biz aslında 1 Eylül'e kadar başlamadık. Neden 1 Eylül? Çünkü yaz dönemini tamamen transferler ve yaz kampıyla geçirdik. Kafamızda, "Şöyle seçime hazırlanalım" diye bir düşünce olmadı. Seçime yönelik özel bir yatırım da yapmadık. Transferlerimizi de seçim için gerçekleştirmedik. Eğer öyle yapmış olsaydık, lig biter bitmez Mayıs–Haziran döneminde aldığımız futbolcuları çok daha yüksek maliyetlerle almak zorunda kalırdık. Ama biz bunu tercih etmedik." ifadelerini kullandı.
"8 NUMARAYI GEREK GÖRMEDİK"
8 numara transferi hakkında sorulan soruya Safi, "Tarihin ve Fenerbahçe yüzyılının en pahalı kadrosunu kurduk. 8 numaraya da artık bence ihtiyaç yok. Ben zaten çok olmasını gerek görmüyorum. Zaten teknik ekibimiz de aynı görüşe sahipti. Biz teknik ekip söyleseydi, 8 numarayı gider alırdık. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı hiçbir topçu yok." cevabını verdi.
"FİKİR UYUŞMAZLIĞI OLDU"
Kendisine yöneltilen, "Mourinho ile yeni sezonda devam etmek hata mıydı?" sorusuna Hakan Safi, "Jose Mourinho iyi bir teknik direktördü. Benim de arkadaşımdı biliyoruzsunuz, ben de ona çok destek oldum. Ama sonlara doğru artık biraz fikir uyuşmazlığı oldu. O yüzden dost kalalım diye karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık. O yüzden Jose Mourinho hala bizim arkadaşımız, hala Fenerbahçe'de büyük emekleri var. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Dostluğumuz onunla bakidir her zaman devam edecektir." cevabını verdi.
"KARAKTERİMİZE UYGUN BİR FUTBOLCU"
Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında konuşan Hakan Safi, "Ali Koç benden bir şey rica etti. Biz de onu kırmadık ve Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye hediye ettik. Göreceksiniz Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak. Bugün de konuştum dün de konuştum bir an önce o maça çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe'de göreceksiniz bu seneki en iyi transferlerinden birisi olacak. Ve iyi ki biz Kerem'i transfer ettik diyeceğiz. Kerem'e çok güveniyorum. Geçen sene sorudm kaç maç yaptın diye 70 maç yapmış 41 tane gole katkısı var, penaltısı yok. Kendisi çok skorer ve çok karakterli bir oyuncu. Tam bizim karakterimize uygun bir futbolcu. Biz yeri gelirse yine, talep olursa da elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyiz." sözlerini sarf etti.
