Hainer: 'Haaland'a gerek yok, bizde Lewandowski var'

Bayern Münih kulübünün Başkanı Herbert Hainer, transfer gündemlerinde Erling Haaland'ın olmadığını açıkladı.Uzun yıllardır Bundesliga'da yıldızı parlayan isimleri kadrosuna katmasıyla bilinen Bayern'in başkanı Hainer, Haaland transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Herbert yaptığı açıklamada, ""Haaland gündemimizde değil, bizde zaten dünyanın en iyi oyuncusu Lewandowski var" diyerek bir anda gündeme oturdu.Lewandowski'nin hemen her maçta fileleri havalandırdığını ve herhangi bir golcü ihtiyaçları olmadığını belirten Hainer bu açıklamayla transfer dedikodularını da dindirmiş oldu.Erling Haaland'ın adı uzun süredir Real Madrid'in yanı sıra Barcelona ve Manchester City ile adı anılıyordu.2020'de Salzburg'dan Dortmund'a 20 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki Erling Haaland, Alman ekibinde çıktığı 67 maçta 68 gol kaydetti.