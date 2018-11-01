MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS SEÇENEĞİ ORAN 850 CSKA Moskova - Olympiacos (TS:169.5) ÜST 1.70 852 Baskonia - Darüşşafaka(6.5h) İLK YARI 1 1,70 853 Fenerbahçe - Bayern Münih(TS:158.5) ÜST 1,70 855 Barcelona - Maccabi Tel Aviv(TS:163.5) ALT 1,70 TOPLAM ORAN: 8,35

MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS SEÇENEĞİ ORAN 595 Malmö FF - Örebro 1 1,30 585 Celta Vigo - Real Sociedad 2-3 GOL 1,85 589 Zulte Waregem - Standard Liege 2,5 ÜST 1,35 TOPLAM ORAN: 3,25

Günün bülteninde yer alan futbol ve basketbol karşılaşmalarına yine büyük ilgi var! 1 Kasım Perşembe günü bültendeki maçları fırsata çevirmek isteyenler, Bilyoner'de adeta atağa kalktı.Bilyoner'in Tribün bölümünde bir kullanıcının paylaştığı ve 500 TL yatırdığı Euroleague kuponu büyük ilgi gördü. Tam 500 kişi, bu kupona oynayarak heyecana ortak oldu.Öte yandan üç maçtan oluşan günün futbol kuponu da büyük ilgi gördü ve bu kupona da 200 kişi oynayarak karşılaşmanın başlama saatini beklemeye geçti.