Günün bülteninde yer alan futbol ve basketbol karşılaşmalarına yine büyük ilgi var! 1 Kasım Perşembe günü bültendeki maçları fırsata çevirmek isteyenler, Bilyoner'de adeta atağa kalktı.
Bilyoner'in Tribün bölümünde bir kullanıcının paylaştığı ve 500 TL yatırdığı Euroleague kuponu büyük ilgi gördü. Tam 500 kişi, bu kupona oynayarak heyecana ortak oldu.
Öte yandan üç maçtan oluşan günün futbol kuponu da büyük ilgi gördü ve bu kupona da 200 kişi oynayarak karşılaşmanın başlama saatini beklemeye geçti.
SEN DE BİLYONER'DE BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
BİLYONER'DE 500 TL YATIRILAN VE 500 KEZ OYNANAN KUPON ⇊
BİLYONER'DE EN ÇOK OYNANAN FUTBOL KUPONU ⇊
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Bilyoner'in Tribün bölümünde bir kullanıcının paylaştığı ve 500 TL yatırdığı Euroleague kuponu büyük ilgi gördü. Tam 500 kişi, bu kupona oynayarak heyecana ortak oldu.
Öte yandan üç maçtan oluşan günün futbol kuponu da büyük ilgi gördü ve bu kupona da 200 kişi oynayarak karşılaşmanın başlama saatini beklemeye geçti.
SEN DE BİLYONER'DE BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
BİLYONER'DE 500 TL YATIRILAN VE 500 KEZ OYNANAN KUPON ⇊
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAHİS SEÇENEĞİ
|ORAN
|850
|CSKA Moskova - Olympiacos (TS:169.5)
|ÜST
|1.70
|852
|Baskonia - Darüşşafaka(6.5h)
|İLK YARI 1
|1,70
|853
|Fenerbahçe - Bayern Münih(TS:158.5)
|ÜST
|1,70
|855
|Barcelona - Maccabi Tel Aviv(TS:163.5)
|ALT
|1,70
|TOPLAM ORAN:
|8,35
BİLYONER'DE EN ÇOK OYNANAN FUTBOL KUPONU ⇊
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAHİS SEÇENEĞİ
|ORAN
|595
|Malmö FF - Örebro
|1
|1,30
|585
|Celta Vigo - Real Sociedad
|2-3 GOL
|1,85
|589
|Zulte Waregem - Standard Liege
|2,5 ÜST
|1,35
|TOPLAM ORAN:
|3,25