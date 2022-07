Güney Afrika'dan kadın ve erkek eşitliği çağrısı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, erkek ve kadın sporcular arasındaki ücret eşitsizliğine son verilmesi çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı (WAFCON) kazanan futbol milli takım oyuncuları için Johannesburg kentindeki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda yapılan karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Yaptığınız iş için eşit ücreti hak ettiğinize inanıyorum. Bana erkeklerin aldıklarından on kat daha az kazandığınız söylendi ve bunun sona ermesi gerekiyor." dedi.



Erkek ve kadın sporcuların eşit ücret alması gerektiğine işaret eden Ramaphosa, bu konuda spor yasalarında düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.



Ramaphosa, kadın futbol milli takımının kazandığı başarının önemine dikkati çekerek "Ülkenin her yerindeki genç kızların hayallerini ateşlediniz. Bizi gururlandırdınız ve bunu yaparak kıtamızda kadın futbolunun gerçek zirvesine ulaştınız." diye konuştu.



Güney Afrika kadın futbol milli takımı 23 Temmuz'da Fas'ta, Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda gerçekleşen 2022 WAFCON finalinde, Fas milli takımını 2-1 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf olmuştu.





