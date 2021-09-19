Gulbrandsen: 'Fenerbahçe'yi yendiğimiz için çok mutluyum'

Başakşehir'de Gulbrandsen, Fenerbahçe'yi 2-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Fenerbahçe savunmasının açılmasını değerlendirdiğini belirten golcü oyuncu, "Kendi golüm için konuşmam gerekirse, kolaydı. Edin Visca harika pas attı, ben sadece dokundum. Fenerbahçe beraberlik ileri çıkarken, ben de arkada boşluklar buldum." ifadelerini kullandı.



Maçın adamının Okaka olduğunu söyleyen Norveçli, "Stefano Okaka savaştı, maçın adamı olabilir. Topu tuttu, gol attı. Takım olarak da çok iyiydik. Böylesine önemli bir maçı kazandığımız için çok mutluyum." dedi.