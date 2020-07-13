Guilherme: 'Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz'

Trabzonspor'da Guilherme, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrasında konuştu.
Moral bozmadan devam etmeleri gerektiğini kaydeden Brezilyalı, "2-0 yapacak pozisyonları bulduk ama 2. yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Denedik, çok denedik, başarılı olamadık. 2 maçımız, 1 kupa maçımız var. Başımızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Moral bozmadan devam etmeleri gerektiğini kaydeden Brezilyalı, "2-0 yapacak pozisyonları bulduk ama 2. yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Denedik, çok denedik, başarılı olamadık. 2 maçımız, 1 kupa maçımız var. Başımızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor." dedi.