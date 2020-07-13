Guilherme: "Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz"

Trabzonspor'da Guilherme, Denizlispor mağlubiyeti sonrası konuştu. İşte Guilherme'nin açıklamaları...

Haber; Sporx.com
Guilherme: 'Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz'
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13 Temmuz 2020 23:27
Trabzonspor'da Guilherme, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrasında konuştu.

Moral bozmadan devam etmeleri gerektiğini kaydeden Brezilyalı, "2-0 yapacak pozisyonları bulduk ama 2. yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Denedik, çok denedik, başarılı olamadık. 2 maçımız, 1 kupa maçımız var. Başımızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor." dedi.



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