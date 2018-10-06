Göztepe'de şok! 6 ay sahalardan uzak kalacak

GÖZTEPE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Göztepe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için şok haberi verdi. İzmir ekibi, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 22 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.Öte yandan Lamine Gassama'nın ise sol kasık adelesinde ödem ve kanama olduğu belirtildi."Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."