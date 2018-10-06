Göztepe'de şok! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Göztepe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için şok haberi verdi. İzmir ekibi, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 22 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Öte yandan Lamine Gassama'nın ise sol kasık adelesinde ödem ve kanama olduğu belirtildi.
GÖZTEPE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.
Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Öte yandan Lamine Gassama'nın ise sol kasık adelesinde ödem ve kanama olduğu belirtildi.
GÖZTEPE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.
Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın