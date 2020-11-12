Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişinin testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişinin testi pozitif çıktı
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12 Kasım 2020 19:17
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte 30 Ekim Cuma günü testleri pozitif çıktığı açıklanan birer futbolcu, teknik ekip çalışanı ve yöneticiye belli aralıklarla uygulanan 3 testin de negatif sonuçlandığı aktarıldı. 



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