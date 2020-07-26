Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren Wallace Reis'le devam etmeyecek.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2,5 yıldır kadroda yer alan Wallace Reis'e teşekkür edildi.



2017-2018 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Reis, bu sezon ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta forma giymişti.



Sarı-kırmızılı ekip, Reis'ten önce kaleci Beto, Andre Castro ve Deniz Kadah'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.



