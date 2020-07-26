Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı

Göztepe, sözleşmesi sona eren Wallace Reis'le ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı
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26 Temmuz 2020 16:17
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren Wallace Reis'le devam etmeyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2,5 yıldır kadroda yer alan Wallace Reis'e teşekkür edildi. 

2017-2018 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Reis, bu sezon ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta forma giymişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Reis'ten önce kaleci Beto, Andre Castro ve Deniz Kadah'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.



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