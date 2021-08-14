Göztepe, Süper Lig'de 30. kez sahne alacak

İlk hafta maçları

Sezon Karşılaşma Skor 1959 Adalet-Göztepe 0-0 1959-1960 Göztepe-Altınordu 0-0 1960-1961 Kasımpaşa-Göztepe 0-0 1961-1962 İzmirspor-Göztepe 1-0 1962-1963 Göztepe-Altay 2-1 1963-1964 Göztepe-Karşıyaka 1-0 1964-1965 Göztepe-Altay 1-0 1965-1966 İzmirspor-Göztepe 2-0 1966-1967 Göztepe-Altınordu 4-2 1967-1968 Göztepe-Bursaspor 1-0 1968-1969 Altınordu-Göztepe 1-0 1969-1970 Altay-Göztepe 1-0 1970-1971 Göztepe-Ankara Demirspor 1-1 1971-1972 Göztepe-Samsunspor 0-0 1972-1973 Göztepe-Giresunspor 3-2 1973-1974 Kayserispor-Göztepe 0-0 1974-1975 Göztepe-Eskişehirspor 0-0 1975-1976 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-5 1976-1977 Trabzonspor-Göztepe 1-0 1978-1979 Altay-Göztepe 1-1 1979-1980 Göztepe -Galatasaray 3-1 1981-1982 Göztepe-Diyarbakırspor 3-1 1999-2000 Göztepe-Kocaelispor 0-0 2001-2002 Göztepe-Bursaspor 2-0 2002-2003 Göztepe-Elazığspor 2-1 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Göztepe-Yeni Malatyaspor 1-3 2019-2020 Göztepe-Antalyaspor 0-1 2020-2021 Göztepe-Denizlispor 5-1

Gelenler ve gidenler

Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonundan itibaren mücadelesini sürdüren Göztepe, bu kulvarda 2021-2022'de 30. kez mücadele verecek.Yarın deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sezona başlayacak Göztepe, geride kalan 29 sezonda 922 maça çıktı. Bu müsabakalarda 293 galibiyet, 285 beraberlik ve 344 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1016 gol attı, kalesinde 1110 gol gördü.Göztepe, sezona geçen yılın bitiminde de takımın başında olan Ünal Karaman'la başlayacak.Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 29 açılış maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta müsabakalarının 22'sinden en az 1 puan çıkardı.İzmir temsilcisi, Süper Lig'de art arda 9 kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıktıktan sonra bu sezon birinci hafta müsabakasında deplasmanda puan arayacak.Daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor, Denizlispor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.Göztepe'nin bu sezona kadar ilk hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde şimdiye kadar Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Makana Baku, Lourency, David Tijanic, Atakan Çankaya, Şefik Abalı ve Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna dahil etti.Bu isimlerden Şefik Abalı'yı Avusturya ekibi SKU Amstetten'e, Emre Batuhan Adıgüzel'i Menemenspor'a kiralayan Göztepe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin bonservisini de aldı.İzmir temsilcisinde geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Alpaslan Öztürk, Peter Zulj, Fousseni Diabate, Burak Süleyman, Anderson Esiti, Lamina Gassama, Stefano Napoleoni ve Zlatko Tripic takımdan ayrıldı.