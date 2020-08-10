Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
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10 Ağustos 2020 20:29
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, kuvvet koşusu çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlıklarına 18 Ağustos'a kadar tesislerinde devam edecek Göztepe, daha sonra 30 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak.




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