Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, kuvvet koşusu çalışması gerçekleştirdi.
Hazırlıklarına 18 Ağustos'a kadar tesislerinde devam edecek Göztepe, daha sonra 30 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, kuvvet koşusu çalışması gerçekleştirdi.
Hazırlıklarına 18 Ağustos'a kadar tesislerinde devam edecek Göztepe, daha sonra 30 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak.