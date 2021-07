Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi kadrodaki eksik mevkileri takviye etmeyi planlayan Göztepe'nin son hedefi Recep Niyaz oldu. Geçen sezon Süper Lig'den küme düşen Denizlispor ile sözleşmesi sona eren on numara, kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı.



Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 25 yaşındaki on numara ile Göz- Göz'ün ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Orta sahada, Peter Zulj, Fousseni Diabate ve Anderson Esiti gibi yıldızlarıyla yollarını ayıran Göz-Göz, boşluğu Recep ile doldurmak istiyor.



Futbolcuya Süper Lig'den Kasımpaşa, G.Antep FK, Başakşehir, Kayseri ve Sivasspor'un da talip olduğu öğrenilirken, yeni evlenen Recep Niyaz'ın memleketi Denizli'ye en yakın il olan İzmir'in köklü kulübü Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Maddi konularda da anlaşma sağlanması halinde 25 yaşındaki on numara yeni sezonda Göztepe forması giyecek.



Piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro olan Recep, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varmış ancak transfer son dakikada gerçekleşmemişti.