Göztepe'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

Göztepe, ligin 37. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de Beşiktaş mesaisi sürüyor
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13 Mayıs 2022 20:13
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, cumartesi yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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