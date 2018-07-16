Yeni sezonda Süper Lig'de hedefini yine üst sıralar olarak belirleyen Göztepe savunmasını sağlama alıyor. Sağ beke Alanya'dan Gassama, sol beke yine Alanya'dan Berkan Emir'i transfer eden sarı-kırmızılılar stopere ise geçen sezonu Kasımpaşa'da geçirenile güçlendirmek istiyor.19 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar yurt dışında kamp yapacak Sarı- Kırmızılılar'ın daha önce ilgilendiği Kasımpaşalı stoper Keneth Omeruo'yu yeniden gündeme aldığı iddia edildi.Omeruo, Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile 2 maça çıkmıştı.İzmir ekibinin ayrıca anlaşmaya vardığı Menemen Belediyesporlu Samed Ali Kaya'nın da Hollanda kampına dahil olacağı öğrenildi.