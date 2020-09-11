Göztepe, 8 maçta Denizlispor'u yenemedi!

Göztepe'nin sezon açılış maçları

Sezon Karşılaşma Skor 1959 Adalet-Göztepe 0-0 1959-1960 Göztepe-Altınordu 0-0 1960-1961 Kasımpaşa-Göztepe 0-0 1961-1962 İzmirspor-Göztepe 1-0 1962-1963 Göztepe-Altay 2-1 1963-1964 Göztepe-Karşıyaka 1-0 1964-1965 Göztepe-Altay 1-0 1965-1966 İzmirspor-Göztepe 2-0 1966-1967 Göztepe-Altınordu 4-2 1967-1968 Göztepe-Bursaspor 1-0 1968-1969 Altınordu-Göztepe 1-0 1969-1970 Altay-Göztepe 1-0 1970-1971 Göztepe-Ankara Demirspor 1-1 1971-1972 Göztepe-Samsunspor 0-0 1972-1973 Göztepe-Giresunspor 3-2 1973-1974 Kayserispor-Göztepe 0-0 1974-1975 Göztepe-Eskişehirspor 0-0 1975-1976 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-5 1976-1977 Trabzonspor-Göztepe 1-0 1978-1979 Altay-Göztepe 1-1 1979-1980 Göztepe -Galatasaray 3-1 1981-1982 Göztepe-Diyarbakırspor 3-1 1999-2000 Göztepe-Kocaelispor 0-0 2001-2002 Göztepe-Bursaspor 2-0 2002-2003 Göztepe-Elazığspor 2-1 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Göztepe-Yeni Malatyaspor 1-3 2019-2020 Göztepe-Antalyaspor 0-1

Denizlispor, 20 maçın 8'ini kazandı

Sezon Karşılaşma Skor 1983-1984 Denizlispor-Sakaryaspor 1-1 1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1 1985-1986 Gençlerbirliği-Denizlispor 2-1 1986-1987 Kocaelispor-Denizlispor 1-0 1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0 1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3 1995-1996 Altay-Denizlispor 1-2 1996-1997 Sarıyer-Denizlispor 2-1 1999-2000 Erzurumspor-Denizlispor 0-1 2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1 2001-2002 Denizlispor-Yimpaş Yozgatspor 5-0 2002-2003 Gaziantepspor-Denizlispor 1-1 2003-2004 Akçaabat Sebatspor-Denizlispor 0-2 2004-2005 Denizlispor-Gaziantepspor 2-1 2005-2006 Denizlispor-Ankaraspor 1-1 2006-2007 Gaziantepspor-Denizlispor 1-1 2007-2008 Denizlispor-Bursaspor 0-0 2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1 2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2 2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0





Süper Lig'de Ege Bölgesi'ni temsil eden Göztepe ile Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.Ligde geçen sezonu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe ile geçen yılı 35 puanla 14. durumda bitiren Yukatel Denizlispor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda rakip olacak.Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden iki ekip, bugüne kadar ligde 8 karşılaşmaya çıktı. Göztepe bu 8 müsabakada rakibine üstünlük kuramadı. Geride kalan 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 7 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.İki takım ilk defa birinci haftada karşılaşacak.Süper Lig'deki 29. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 28 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.Süper Lig'de art arda 9. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahadaki 18 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.Yukatel Denizlispor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.Göztepe'nin ligin ilk haftalarında aldığı sonuçlar şöyle:Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, daha önce çıktığı 20 sezon açılışı müsabakasında sahadan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.Yeşil-siyahlı ekip, deplasmandaki 11 sezon açılışı karşılaşmasında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.Sezonun ilk haftasında daha önce 4 kez Galatasaray'la karşılaşan Denizli temsilcisi, Gaziantepspor'la 3, Beşiktaş'la 2 maça çıkarken, birer kez Akçaabat Sebatspor, Altay, Ankaraspor, Bursaspor, Erzurumspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor, Sarıyer ve Yimpaş Yozgatspor'a rakip oldu.