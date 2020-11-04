Göksel Gümüşdağ: "Adeta milli maç gibiydi"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göksel Gümüşdağ: 'Adeta milli maç gibiydi'
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04 Kasım 2020 22:59
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United karşısındaki galibiyeti değerlendirdi. 

Göksel Gümüşdağ maç sonu açıklamasında; "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. Paris, Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi. Bugün Başakşehir'e yakışan bir performanstı. Adeta bir milli maç edasındaydı. O heyecanı o mutluluğu onlar da yaşıyor. Ülke puanına vereceği katkı çok önemli. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz." dedi.


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