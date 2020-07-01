Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano, 5 aydır maaşını alamadığı için Al Nasr'dan ayrılmak adına FIFA'ya talepte bulundu.



Brezilya basınında yer alan habere göre; Giuliano'nun hedefinin, maaşını alamadığı Al Nasr'dan ayrılarak ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ya da Internacional'a imza atmak olduğu iddia edildi. Ancak, durumun karmaşık olduğu ve Giuliano'nun ayrılması halinde tazminat ödemeyeceği garantisini aldıktan sonra sözleşmesini feshedeceği belirtildi.



Al Nasr yönetimi ile bir görüşme yapacak olan Giuliano, ödenmemiş maaşına karşılık olarak karşılıklı fesih formülünü de ortaya koyabileceği aktarıldı.



AYLIK NET MAAŞI 250 BİN EURO



30 yaşındaki Giulaino'nun aylık 250 bin euro net geliri olduğu ve Brezilya kulüplerinin bu miktarı karşılamakta zorluk çekebileceği bilgisi de verildi. Brezilyalı yıldızın, maaş garantisi ve kabul edilebilir projesi olan bir kulübü tercih edeceği vurgulandı.



2017'de Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon euro karşılığı transfer olan Giuliano, 1 yaz sonra 10.5 milyon euro bedelle Al Nasr'a transfer oldu. Brezilyalı 10 numara, Al Nasr formasıyla bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı.



