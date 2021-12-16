Giresunspor'da Altay öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Altay ile karşılaşacak Giresunspor'da, 4 futbolcu bu müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Altay öncesi 4 eksik
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16 Aralık 2021 16:53
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında cuma Altay ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son maçında deplasmanda son dakikalarda gelen golle Adana Demirspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, geçen hafta kaybettiği puanları Altay maçında telafi etmek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ ile kart cezalıları Flavio ve Zeki Yavru, bu maçta forma giyemeyecek.


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