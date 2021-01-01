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Giannis: "Sakatlıktan dönmenin zihinsel yükü, hiç konuşulmuyor"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA Finalleri sırasında yaşadığı korkunç diz sakatlığından geri dönmenin zihinsel yükü üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA Finalleri sırasında yaşadığı korkunç diz sakatlığından geri dönmenin zihinsel yükü üzerine konuştu.

Doğu Konferansı Finalleri'nin 4. maçında Giannis, dizini esnettiği bir sakatlık geçirmişti. Bu sakatlık, daha önce birçok profesyonel sporcunun kariyerini büyük oranda tehlikeye atan bir sakatlıktı.

Giannis, bu tür bir acıyla fiziksel ve zihinsel düzeyde başa çıkmanın zorluğundan şu şekilde bahsetti:

"Fiziksel durum, her zaman en önemli şey olmuyor. Bu playofflarda, 4. maçtan sonra dizim resmen bir dirseğe benziyordu. Ve yüzde yüz sağlıklı bile değildim. İnsanlar bundan hiç bahsetmiyorlar. Duygusal davranıyorum belki ama davranmamam gerekiyor.

Lakin aslında işin zor olan kısmı da bu. Maçı kazanmak değil, diziniz dirsek gibi göründükten sonra tekrar dönüp oynamak. Ama ben böyle biriyim. Hiçbir zaman da değişmeyeceğim."

Sakatlıktan döndükten sonra Giannis, büyük oranda NBA Finalleri'ni domine etmiş ve Phoenix Suns'a karşı kazandığı şampiyonlukta Finaller MVP'si ödülünü evine götürmüştü.


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