Gençlerbirliği'nin genç orta sahasına Fransa'dan kanca

Fransa Ligue 1 takımı Nantes, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nin genç orta sahasına Fransa'dan kanca
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11 Ağustos 2020 00:07
Fransa takımlarının Türkiye ilgisi sürüyor. Bu kez Nantes, 22 yaşındaki Berat Özdemir için harekete geçti.

Berat Özdemir merkez orta sahanın yanı sıra, on numara ve defans önü olarak da görev alabiliyor.

France Football'ın haberine göre; Genç oyuncunun kulübü ile 2022 yazına kadar sözleşmesi var ve Gençlerbirliği bu transferde 3 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Nantes, takımı da bu paraya razı olacak gibi görünüyor.

Berat Özdemir, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması ile çıktığı 32 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.




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