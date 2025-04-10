Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı canlı izle şifresiz

Trendyol 1. Lig heyecanı devam ediyor! Gençlerbirliği ile Ümraniyespor takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı da merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Gençlerbirliği Ümraniyespor maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgilileri...



GENÇLERBİRLİĞİ ÜMRANİYESPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig maçında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor takımları 10 Nisan Perşembe günü saat 17:00'de karşı karşıya gelecek.



GENÇLERBİRLİĞİ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Gençlerbirliği Ümraniyespor karşılaşması TRT Spor ve Bein Sports 2 kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

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