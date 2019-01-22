Gazişehir Gaziantep'te hakem eleştirisi sürüyor

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Denizlispor ile yaptıkları maçı yöneten hakemlere tepki gösterdi.Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisini "Hakemler hakkında konuşmayan Türkiye'deki birkaç hocadan biriyim." diye nitelendirdi.Denizlispor maçını yöneten Atilla Karaoğlan ve yardımcıları Bahtiyar Birinci ile Anıl Usta'nın verdiği kararların maçın kaderini etkilediğini dile getiren Altıparmak, şöyle konuştu:"Denizlispor maçını yönetenler, bugüne kadar seyrettiğim maçlardaki en kötü hakemlerdi. Aldığımız mağlubiyetin hakemlerle alakası yok ama maçta verilen kararlar bizi çok kırdı. Hakemler maçın içerisinde verdiği kararların yüzde 90'ını rakipten yana verdi. Aynı pozisyonlarda bize faul verildi, rakibe verilmedi. Bunlar çok bahane değil ama son zamanlarda izlediğim en formsuz hakem triosuyla karşı karşıyaydık. Ligin en önemli maçına bu kadar tecrübesiz bir hakemin verilmemesi gerekiyordu."Mehmet Altıparmak, söz konusu maçta bir penaltılarının verilmediğini savunarak, "Bu pozisyonu herkes gördü ama ne hakem, ne de yan hakem görmedi. İstiyorlarsa hazır görüntüler de mevcut. Öte yandan, birkaç kart pozisyonu pas geçildi. Maç oynandı bitti, bundan sonra söyleneceklerin pek bir önemi yok, bunu biliyorum. Hatta bazıları bahanelere sığınıyoruz gibi de düşünebilir. Ancak gerçekten kötü ve formsuz bir hakem vardı. Bu tür maçlar sezon boyunca 3-4 defa oynanacak. Böyle maçlara da federasyonun, daha önce bu tür tecrübeleri olan hakemlerin görevlendirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.