Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2020 18:39
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Altay Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep temsilcisi, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için