Gaziantep FK'den Ogün Özçiçek ile 3 yıllık imza!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçiçek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'den Ogün Özçiçek ile 3 yıllık imza!
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10 Ağustos 2024 01:55
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kırmızılı- siyahlı formayı terleten Ogün Özçiçek ve eski kulübüyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Özçiçek'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Ogün Özçiçek'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

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