Gassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? 2025

TRT'nin dijital platformu Tabii kanalında yayınlanan Gassal dizisi, 2. sezonuyla yayına girdi. İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgi göre Gassal için yeni sezon merak ediliyor. Peki; Gassal 3. sezon var mı? Ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu.

Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin merakla beklenen yeni sezonunun galası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ahmet Kural, Gassal'ın ikinci sezonunun da çok güzel olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Maceramız aynen devam ediyor. Yeni heyecanlar, yeni isimlerle devam edeceğiz. Hande katıldı bu sene aramıza Baki'nin hayatına dokundu. Bakalım neler bekliyor bizi?" diye konuştu.

Dizi, ilk sezonunda "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşinden giden Baki'nin, geçmişin gölgeleri hala peşindeyken kasabaya gelen gizemli bir kadın gassalin hayatına beklenmedik şekilde dokunmasını konu alıyor.

Başrollerini Ahmet Kural ve bu sezon diziye kadın gassal rolüyle katılan Hande Soral'ın paylaştığı diziyi, ilk sezonda olduğu gibi Sümeyye Karaarslan kaleme aldı ve Selçuk Aydemir yönetti.

Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.

2. sezonu da bir çırpıda bitirenler yeni sezonu beklemeye koyuldu.

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan dizinin "Nihan" karakteriyle çok daha iyi olduğunu ve planladıkları hikayeyi başarabildiklerini belirterek, "Umarım seyirci de sever, herkes kendinden bir parça bulur." açıklamasını yaptı.

Karaarslan, dizide seyircilerin hem ağlayacağı hem de güleceği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti. Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."