NBA'in eski yıldızlarından Kevin Garnett, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in, NBA efsanesi Wilt Chamberlain'dan daha dominant olduğunu iddia etti.



Garnett, 'Ticket & The Truth' isimli podcast'inde Jokic'in artık Chamberlain'den bile daha dominant olduğunu söyledi:



"Joker atletik bir oyuncu olmamasına rağmen, bu ligin rekorlarını alt üst ediyor. Sanırım geçenlerde ligdeki her takıma karşı triple-double yaptığı bir istatistik göstermişlerdi. Şu anda Joker, Wilt Chamberlain'dan daha dominant bir konumda."



Garnett ayrıca, bu sezon 59 maçta 25.9 sayı, 12.2 ribaund ve 9.2 asist ortalamaları yakalayan Jokic'in sezon MVP'si adayı olduğunu da sözlerine ekledi.



Oynadığı dönemde NBA tarihinde daha önce görülmemiş bir fiziğe sahip olan Chamberlain, 2,16 boyunda olağanüstü atletik bir oyuncu olarak, özellikle skor rekorlarını alt üst etmişti.



1961-62 sezonunda maç başına 50,4 sayı, 25,7 ribaund ve 2,4 asist ortalamaları yakalayarak bireysel anlamda zirveyi görmüş olan Wilt, kariyerinin ilk altı sezonunda maç başına 40,6 sayı ve 24,9 ribaund gibi alışılmışın dışında istatistikler tutturmuştu.





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